"À fond pour le doublé !" : C’est le mot d’ordre lancé jeudi soir par Ruud Vormer, quelques minutes à peine après la cruelle élimination européenne, imputable aux impondérables davantage qu’à la qualité du Dynamo Kiev, l’adversaire ukrainien du Club Bruges.

Les Brugeois étaient en congé, dimanche. Et sans doute devant leur écran de télévision. Leur demande de ne pas disputer leur match prévu à La Gantoise a été logiquement exaucée : Horvath et les deux jeunes Sandra et Asoma étaient venus grossir la liste des joueurs testés positifs au Covid-19. Le quota de sept joueurs positifs ayant été atteint, le report de leur rencontre de championnat ne souffrait aucune discussion.