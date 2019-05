Bruges est allé s'imposer à la Ghelamco Arena ce dimanche (0-1). Découvrez les notes des joueurs brugeois.

Horvath: 6

Un gros arrêt réflexe sur un tir de près de Yaremchuk. Une grosse bourde sur le tir d'Odjidja heureusement sans conséquence pour son équipe.

Poulain: 6

A alterné le bon et le moins bon, même sur le plan défensif. Plus rassurant dans les duels rapprochés que dans le jeu large.

Mechele: 6,5

A dominé son secteur dans le jeu aérien. Précieux quand l'adversaire feignait de repousser le Club à son rectangle.

Denswil: 6,5

Pas souvent harcelé sur son flanc gauche, il a veillé en permanence à assurer ses services sans courir le moindre risque.

Amrabat: 6

N'a pas trouvé ses marques d'emblée. S'est bonifié en cours de match.

Rits: 7

Le but d'ouverture mais aussi un travail utile mais peu spectaculaire entre les lignes.

Vormer: 6,5

A assuré, en début de match et avec un certain bonheur, la liaison entre la défense et l'attaque. Auteur de l'assist sur le but de Rits.

Diatta: 7

S'est joué en permanence de Rosted. De bons débordements mais, toujours,un mauvais choix ou un mauvais timing de dernière passe. Souvent matraqué, il a cédé sa place au repos.

Vanaken: 6,5

L'inspirateur du jeu a insufflé du liant aux relances des siens mais a parfois manqué de précision dans sa dernière transmission. Un but... annulé mais impliqué dans le but d'ouverture.

Dennis: 5

N'est pas souvent parvenu à déborder Asare. Quand il l'a fait, il n'a pas bien terminé son action. Il a globalement manqué de percussion.

Wesley: 5,5

Peu utile dans le jeu car il n'était utilisé ni comme pivot ni comme avant de pointe. Un seul bon envoi, en seconde période.

Danjuma: 5

N'est toujours pas redevenu l'ailier spectaculaire de ses débuts. Il n'a plus le coup de rein dévastateur et ses feintes de corps sont éventées.

Leko: 6

Ses modifications tactiques et ses changements de joueur ont moyennement porté leurs fruits.

Michel Dubois