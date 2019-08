Le Club de Bruges s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des champions après avoir partagé l'enjeu 3-3 sur la pelouse du Dynamo Kiev, mardi en Ukraine. Vainqueur 1-0 à l'aller, le club brugeois affrontera les Autrichiens de Linz, tombeurs de Bâle, en barrages.

"Quel match de folie !", a déclaré le capitaine brugeois Ruud Vormer après la rencontre. "Nous avons commencé timidement et nous avons logiquement encaissé. Nous avons chacun essayé de nous encourager pour aller chercher ce but à l'extérieur. C'est ce que nous avons fait à trois reprises et il y avait peut-être un peu plus dans ces buts", dit le Néerlandais, auteur du 2e but brugeois.

"Le 1-0 était une déception, car nous voulions passer les vingt premières minutes sans encaisser et nous finissons par prendre ce but. Du coup, cette qualification fait encore plus plaisir. Si nous avions joué un peu plus intelligemment, nous aurions probablement marqué davantage. Lorsque j'ai inscrit le 2-2, je pensais que le travail était fait, mais Brandon (Mechele, ndlr) a malheureusement dévié le cuir de la tête dans notre but sans le vouloir. Maintenant, il faut se préparer pour Linz, mais je pense que le Dynamo Kiev était notre adversaire le plus compliqué des deux".