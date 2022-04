L'ancien Soulier d'Or ne joue plus beaucoup au Club de Bruges. Le Néerlandais, face à ce manque de temps de jeu, voudrait quitter la Venise du Nord cet été, nous rapportent nos confrères de HLN.

Au club depuis huit saisons, Ruud Vormer pourrait rebondir à Zulte Waregem. En effet, nos confrères annoncent que le Essevee est prêt à embaucher le milieu de terrain brugeois.

À 33 ans, Vormer a encore quelque chose à apporter et son excellent pied droit a de quoi susciter les convoitises.

À Zulte, il ne serait pas en milieu étranger puisqu'il retrouverait Timmy Simons et Davy De fauw qu'il a cotoyé au Club et qui sont désormais à la tête des Waregemois. Il rejoindrait également d'autres anciens partenaires comme Jelle Vossen et Laurens De Bock.

Quoi qu'il arrive, le Brugeois envisagera son avenir à la fin de la saison.

HLN relate également qu'un retour aux Pays-Bas est hors de question pour celui qui habite à Knokke.