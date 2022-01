Le terrain était difficile fin décembre, l’adversaire oppressant et la fatigue bien présente, les chiffres sont donc à relativiser. Il n’empêche qu’entre la dernière de Clement et la première de Schreuder, c’est le jour et la nuit.

Contre Saint-Trond, 802 passes précises, 45 minutes de possession pleine avec, à 15 reprises, une conservation du ballon pendant plus de 45 secondes, une longueur moyenne des passes de 18 mètres, 2 tirs cadrés concédés. Face au Cercle, c’était 317 passes précises, 25 minutes de possession pleine avec, à 2 reprises, une conservation du ballon pendant plus de 45 secondes, une longueur moyenne des passes de 21 mètres, 5 tirs cadrés concédés.



(...)