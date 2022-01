Nos confrères du Laatste Nieuws et du Nieuwsblad ont pu échanger avec Alfred Schreuder pour la première fois depuis son arrivée à Bruges, ou plutôt à Marbella où les Blauw en Zwart sont actuellement en stage.



"J'ai été appelé par le Club de Bruges pour venir faire connaissance. J'avais vu quelques matches du Club ces dernières années mais j'ai jeté un coup d'oeil à trois autres rencontres avant de venir passer l'entretien. J'ai vu leur style de jeu et donné mon avis aux dirigeants. Cela semble leur avoir plu" a d'abord expliqué l'entraîneur néerlandais.



"Il y a beaucoup de qualité ici et la méthode de travail est bonne. Bien sûr, j'ai surtout observé. Je voulais voir comment les joueurs réagissaient dans certaines situations. Maintenant, nous allons voir comment tirer le maximum de ce groupe, capable de jouer en 4-3-3 mais aussi en 3-5-2. L'idée est de développer un football dominant. Je veux voir tout le monde évoluer dans des positions différentes" explique encore celui qui avait fait reculer Charles De Ketelaere au poste de milieu offensif pour le match amical contre Karlsruher.



Schreuder a beaucoup appris auprès de Koeman, à Barcelone, et assure n'avoir "rien à prouver à personne, bien que je peux comprendre que l'étiquette de T2 me colle à la peau. Si je devais amener quelque chose du Barça ici ? Aucun joueur, en tout cas" a-t-il plaisanté.