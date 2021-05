Le dernier à avoir réalisé la passe de trois avec deux clubs différents ? C’était Aimé Anthuenis, en 1999, 2000 et 2001, avec… Genk et Anderlecht. Une vraie prouesse. "C’est impressionnant", commente Karel Geraerts, ex-équipier de Philippe Clement et entraîneur adjoint à l’Union SG. "C’est magnifique ; il mérite ces succès. Il a prouvé ses qualités en remportant ces titres avec Genk et Bruges, dans des circonstances différentes et pas franchement évidentes. En plus, il a proposé par moments du beau football, il faut le souligner."