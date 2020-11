Simon Deli et Odilon Kossounou ne semblent plus suivre le même parcours individuel.

Au tiers de la phase classique, la même formation du Club Bruges présente un bilan sensiblement inférieur à celui dont elle se flattait la saison dernière à la même période. Ayant déjà concédé trois défaites contre aucune il y a un an, le Club a récolté six points de moins alors qu’il a disputé un match de plus et, surtout, il a encaissé dix buts contre trois seulement en 2019. L’an dernier, Horvath (un) puis Mignolet (six) avaient réalisé sept clean sheets. Sans qu’il puisse être incriminé, Mignolet n’a préservé ses filets qu’à trois reprises cette saison.

(...)