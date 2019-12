Les Brugeois n’ont pris qu’un point au stade Jan Breydel, une déception pour Simon Deli.

Simon Deli était très déçu du bilan à domicile du Club Bruges durant cette phase de poule de la Ligue des Champions. "Je crois qu’il faut être honnête, nous n’avons pas fait ce qu’il fallait sur les trois rencontres à la maison. Nous avons mis davantage d’intensité à l’extérieur. La raison ? Franchement, je ne la connais pas. Peut-être que nous sommes trop confiants. Mais c’est dommage pour notre public en tout cas", regrettait-il après la défaite 1-3 concédée face au Real Madrid.

Le tournant du match aurait pu être cette occasion de Percy Tau en début de match. "C’est à chaque fois comme ça. Ils ont trois occasions et marquent à trois reprises. Si nous on avait mis notre première grosse opportunité, la rencontre aurait certainement été différente. C’est ça le haut niveau, finalement. Nous devons améliorer cet aspect dans notre jeu", affirme Simon Deli.

Grâce au plantureux succès du Paris Saint-Germain, le Club Bruges passera tout de même l’hiver au chaud. Et retrouvera l’Europe en février, avec ambition. "Notre objectif ? Nous viserons la finale de l’Europa League ! Si on avait été en Ligue des Champions, on aurait sans doute ambitionné les quarts. Mais là, on va tout donner pour aller jusqu’au bout. Peu importe l’adversaire que nous affronterons en seizièmes de finale, il faudra être prêt à défier n’importe quelle équipe."

Pour Simon Mignolet, cette Europa League sera l’occasion de corriger les erreurs commises en C1. "Nous avons prouvé que nous pouvions rivaliser avec les grosses formations de la Ligue des Champions. Ce qu’il nous manque, c’est l’efficacité dans les deux rectangles. Pour inscrire notre première occasion et puis garder le zéro derrière", commentait le portier, déçu du résultat mais satisfait d’avoir accrocher cette qualification en Europa League.