Des rendez-vous à chaque fois marquants ! Parisiens et Brugeois n’en seront ce mardi qu’à leur troisième confrontation sur la scène européenne, mais ces rencontres sont à chaque fois explosives, voire historiques. Simon Deli, titulaire il y a deux ans dans ce fameux groupe A de la Ligue des champions, comme cette saison, a accepté de nous rafraîchir la mémoire en racontant plusieurs moments mémorables.

L’éclosion de CDK

Le 22 octobre 2019, les deux équipes se rencontrent pour la première fois, au stade Jan Breydel. Le premier événement, c’était la titularisation du jeune Charles De Ketelaere, 18 ans. Aligné d’entrée par Philippe Clement, face à Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, Meunier et Di María. Il n’avait pourtant, à l’époque, jamais affronté… une équipe professionnelle. À peine 90 minutes dans les jambes en équipe première, face aux Francs Borains, en Coupe de Belgique.

"Mais je n’étais pas surpris", répond Simon Deli. "Je voyais qu’il faisait déjà partie de l’équipe, à sa façon de s’entraîner. À n’importe quel moment, l’entraîneur pouvait l’utiliser."

Après une heure de jeu, il était sorti, applaudi par le public brugeois. Les observateurs avaient été bluffés par l’audace du jeune homme. Il a osé prendre des initiatives, pas toujours avec beaucoup de succès évidemment. Il manquait cruellement de muscles : 38 % d’actions réussies, 15 passes complétées sur 22 et seulement 25 % de duels remportés. Mais c’est surtout son attitude qui a attiré l’attention. "Bien sûr qu’il était stressé, c’est bien normal. Tous les joueurs sont stressés dans pareille situation. Premier match, en Ligue des champions en plus. Mais toute l’équipe a essayé de le mettre dans de bonnes conditions et ce stress est finalement vite passé", poursuit l’Ivoirien, dorénavant actif en Turquie.

