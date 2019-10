Le tournant du match, ça a été ce duel perdu par Dennis face à Areola. Surtout que dans la foulée, Sergio Ramos a réduit l’avance des Brugeois. "On a appliqué les consignes de l’entraîneur. Il avait demandé de jouer dans l’espace avec Percy Tau et Dennis. On l’a bien fait. En seconde période, ils nous ont mis beaucoup de pression, avec Sergio Ramos qui montait. On a pris ce but assez tôt, mais on a su rester calme", expliquait Simon Mignolet.

Le portier brugeois était satisfait avec ce point. "Un point à Madrid, c’est un bonus. On aurait signé des deux mains avant le match. À la pause, on commence à espérer. Mais je savais par expérience que ce serait très dur."

L’ancien gardien de Liverpool a montré l’exemple en sortant quelques ballons chauds. "C’est une bonne expérience de prendre un point à Madrid. Si on avait perdu 3-0, ça n’aurait pas été utile. Là, on a montré qu’on pouvait faire mal au Real Madrid et à Galatasaray. On mérite donc bien notre place en Ligue des Champions. Et c’est cette mentalité qu’il faudra montrer face au PSG."

Simon Mignolet et les Brugeois totalisent désormais deux points et se retrouvent toujours devant le Real Madrid dans ce groupe A.

"Mais on ne pense pas au classement. L’important, c’est d’avoir pris ce point et d’emmagasiner de l’expérience. Puis de répéter ces performances", concluait-il, après l’exploit des Brugeois en terres espagnoles.