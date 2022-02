Sans un grand Simon Mignolet et un peu de chance, les Brugeois auraient quitté la Ghelamco avec un handicap avant la demi-finale retour, au lieu d'un court avantage (0-1).



"Vous pouvez parler d’un hold-up, car nous avons été dominés. Mais nous avons fait preuve de combativité pour garder cette clean sheet, dont je suis très content. On a marqué aussi sur une action individuelle de Charles De Ketelaere. C’est juste dommage que ce but à l’extérieur ne compte plus double. Il faudra finir le travail dans un mois", a commenté le gardien brugeois

Auteur d’une grosse prestation, il a notamment sauvé un penalty, juste après la pause. "Je me suis souvenu de la dernière fois où Julien de Sart avait tiré un penalty. Bien sûr, il aurait pu changer de côté. Mais je suis content d’avoir fait le bon choix."

Le FC Bruges est tout proche d’une nouvelle finale dans cette Croky Cup. "Tu sais que c’est toujours difficile à Gand, on avait encore en mémoire le 6-1. La victoire est flatteuse. Mais nous avons aussi bataillé à Genk, en huitièmes de finale pour atteindre cette finale…"