C’est en enfilant son bleu de travail que le Club Bruges s’est imposé. Pas étonnant selon Simon Mignolet, qui n’a pas eu énormément à faire, à part quelques ballons aériens à disputer avec Frey. "Nous sommes contents avec cette victoire. Ce n’était pas toujours très beau mais c’était le premier match de ces playoffs. Il y avait un peu de nervosité avant la rencontre. Et puis la tactique de l’Antwerp était de ne pas perdre et concéder le moins d’occasions possible. Jusqu’à notre but d’ouverture, le jeu était très haché par les fautes, avec une grosse intensité et beaucoup de duels. On devait essayer de gagner, sans trop se découvrir non plus."

Cette grosse pression, due à l’enjeu et à l’agressivité des visiteurs, les Brugeois l’ont bien gérée. "Être dans la peau du chasseur, c’est plus facile. La saison dernière, notre avance était tellement importante avant les Champions playoffs que les gens nous voyaient déjà champions. Vous avez vu la suite. Ici, ce n’est pas le cas. Je ne suis pas très fan des CPO, mais ça nous permet d’avoir une deuxième chance d’empocher le titre."