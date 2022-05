Le contenu proposé par les Blauw en Zwart ressemblait énormément à la victoire contre l’Antwerp. La différence, c’est l’action individuelle de Buchanan, qui avait trompé Butez avec un brin de chance. Ce dimanche, ils n’ont pas fait preuve de la même efficacité, malgré un gros temps fort de 25 minutes. "En Champions playoffs, il faut garder le zéro derrière et faire preuve d’efficacité en marquant ses occasions, analysait Simon Mignolet. C’est vrai que cette partie ressemble à celle face aux Anversois. Et je pense que les prochaines rencontres seront similaires."

Les côtés positifs, c’est évidemment que les Brugeois n’ont jamais connu la défaite face aux membres du top 4 et restent sur près de 300 minutes sans encaisser, même si la série de neuf victoires prend fin. "Je pense que les deux équipes voulaient l’emporter et chacun a eu des opportunités. Le score est finalement correct. C’était un match de Champions playoffs, avec des duels, un jeu tactique et beaucoup d’intensité. Sans pour autant être un bon match. On voulait les trois points vu le partage de l’Union, mais ce n’est pas un mauvais résultat."

D’autant plus que Simon Mignolet a dû sortir le grand jeu, notamment sur la frappe de plus de 50 mètres de Wesley Hoedt, juste avant la mi-temps. "Heureusement, je vois ce qu’il fait. Quand il a pris sa course, j’ai compris qu’il comptait tirer de là. J’ai bien géré la situation en courant vers mon but. C’était une action que j’avais répétée pendant la semaine, mais c’est évidemment encore différent en match. Quand tu vois où le ballon arrive en plus, elle était très bien placée."