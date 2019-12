C’est assez rare pour être souligné mais les deux coachs ont fait preuve d’amabilité, comme pour s’offrir mutuellement un beau cadeau de Noël.

Philippe Clement a dégainé le premier: "La Gantoise est une bien belle équipe, qui possède un banc très intéressant. Son entraîneur, excellent lui aussi, prône un football offensif. Parce que les playoffs vont diviser les points par deux, nous ne sommes pas encore champions. La Gantoise s’érige sûrement en notre plus redoutable rival."

Jesse Thorup, qui avait apprécié le match de son équipe, ne fut pas en reste: "Bruges est une superbe équipe. Ses prestations en Champions League et son parcours en championnat m’ont rendu admiratif. Ils font honneur au football belge."

Vadis Odjidja, qui a célébré de manière très démonstrative son deuxième but de la saison, ne boudait pas son plaisir d’avoir disputé ce match : "Je suis surtout content de ne pas avoir perdu une rencontre qu’on aurait peut-être mérité de remporter. Il nous reste un gros match au Standard. Celui-là, nous devrons vraiment le remporter."

Simon Mignolet avouait: "Je pensais que mon arrêt sur l’envoi de Kums allait nous permettre de remporter ce match, disputé sur un terrain difficile et marqué par un grand nombre de duels. On a bien apprivoisé cette rencontre. On ne boudera pas ce partage, même si on aurait pu faire mieux. Ce point est un meilleur résultat pour nous que pour La Gantoise."