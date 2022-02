Six buts en quinze sélections avec le Danemark, 27 buts en 51 apparitions avec le FC Nordsjaelland, ainsi que 71 matchs avec Bologne (Serie A) à 22 ans : le CV d’Andreas Skov Olsen est impressionnant. Et peu habituel pour un joueur qui débarque dans le championnat belge… sous la forme d’un transfert définitif. Pourtant, l’ailier est encore méconnu chez nous. Voici les six choses à savoir sur lui.