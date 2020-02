Le Norvégien connaît très bien le jeune sénégalais.

Les absences d'Emmanuel Dennis et Ruud Vormer ce jeudi face à Manchester United ne rendent pas Ole Gunnar Solskjaer euphorique. Loin de là. L'entraîneur norvégien se méfie particulièrement d'un autre élément de la Venise du Nord: Krepin Diatta. "Selon moi, c'est leur meilleur joueur" s'est emporté l'ancienne icône d'Old Trafford. Les deux hommes se connaissent bien depuis leur séjour commun en Norvège. "Juste avant que je débarque à Molde, il a commencé un test. On l'a renvoyé de là. Je ne comprends toujours pas pourquoi." Finalement, l'ailier trouvera chaussure à son pied du côté de Sarpsborg avant son transfert à Bruges qui l'a fait grandir.

Solskjaer est également revenu sur les qualités du joueur de 21 ans. "Il a ce que j'appelle le facteur X. Quand il est balle au pied, quelque chose se passe. J'aime le voir évoluer sur le terrain. Nos défenseurs auront les mains pleines avec lui. Et je pense à Luke (NDR Shaw qui était assis à côté de lui lors de la conférence de presse) en premier lieu." Parfois comparé à Sadio Mané au pays, le Norvégien comprend pourquoi on l'assimile à son "grand frère" en équipe nationale: "Il a certainement des qualités similaires à Mané. Il est rapide, imprévisible et a un bon équilibre corporel. Il peut certainement rêver de cela et il doit avoir l'ambition de devenir aussi bon que lui." Des propos qui, certainement, feront plaisir à Kréppin Diatta qui sera très attendu à Manchester ce jeudi.