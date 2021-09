Si Stanley Nsoki a réussi à se frayer un chemin au milieu des stars parisiennes pendant un an et demi, c’est en partie en raison de son attitude : calme, à l’écoute et désireux d’apprendre.

Un comportement positif et serein qu’il conserve, même à l’approche de la confrontation de ce mercredi soir en Ligue des champions. Pourtant, c’est tout simplement son club de cœur qu’il retrouve quelques semaines seulement après son arrivée en Belgique.