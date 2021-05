L’ancien gardien revient sur son départ précipité dans la Venise du nord.

Il y a dix ans, Stijn Stijnen quittait Bruges par la petite porte. Champion de Belgique en 2003 et 2005, capitaine, gardien pendant plus d’une décennie et même héros de la rencontre de Ligue des Champions face à la Juventus de Trezeguet et Zlatan Ibrahimovic, il sera passé par toutes les émotions. Jusqu’au mois de février 2011 où il est relégué dans le noyau B puis licencié, pour des soupçons de campagne de dénigrement en ligne contre la nouvelle direction, composée notamment de Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert, toujours en poste.