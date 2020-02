Le Péruvien Andres Mendoza avait largement contribué à la qualification des Blauw en Zwart à Dortmund.

Les Blauw en Zwart devront réaliser un petit exploit à Old Trafford pour poursuivre leur aventure en Europa League. La dernière fois qu’ils sont parvenus à éliminer une grosse écurie ? C’était en 2003, avec une victoire lors des barrages de la Ligue des champions contre Dortmund.

Et le spécialiste en matière d’exploits, c’était sans nul doute Andres Mendoza. Tout le monde se souvient que cette année-là il avait inscrit le but de la victoire à San Siro d’une magnifique frappe de l’extérieur du pied gauche face au Milan AC, vainqueur de la C1 quelques mois plus tôt. Mais ce but génial n’aurait jamais existé si le même Péruvien n’avait pas fait tomber les Allemands auparavant.

(...)