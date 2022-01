Une version plus calme, réservée et moins expressive de Noa Lang. Tajon Buchanan a réussi ses débuts au Club Bruges, bien aidé dans son intégration par le Néerlandais. Les deux ailiers nés en 1999 devraient pour la première fois être associés pour le déplacement au Standard. L’occasion de faire connaissance avec ce Canadien, aussi ambitieux et exigeant que décontracté.

Tajon Buchanan, vous étiez déjà titulaire face à Saint-Trond. Votre avis sur votre performance ?

"Plutôt bonne. J’aurais pu me montrer encore davantage, mais je suis dans une phase d’apprentissage encore. Il faut que je comprenne mieux mes coéquipiers et ce que l’entraîneur attend exactement de moi. C’était un premier pas positif. Tout le monde me soutient ; je suis impatient de poursuivre dans ce sens."

(...)