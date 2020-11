Mais selon notre consultant Alex Teklak, la tâche sera très compliquée. Et pour cause, les Brugeois ont été surclassés au match aller alors que les Allemands ont l'ambition de valider leur billet pour les huitièmes de finale le plus vite possible.Notre journaliste Jonathan Lange a également évoqué la marge de progression d'Erling Haaland, faisant un parallèle avec un certain Romelu Lukaku.