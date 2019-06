Le Belge était entré dans le staff brugeois à la fin de sa carrière.

















Finalement, celui qui était assistant dans le staff du Club Bruges a lâché l'info sur le plateau de VTM ce mardi soir : il n'endossera plus ce rôle avec Philippe Clément, le nouvel entraîneur du club brugeois. "La patience est une vertu", explique celui qui est analyste pour la chaine de télévision flamande lors de la rencontre des Diables. "Je communiquerai ce mercredi. Mais je peux déjà dire que je ne serai pas l'assistant de Philippe Clément au Club Bruges."

L'ancien Diable Rouge Timmy Simons avait semé le doute sur Twitter ce lundi avec un tweet énigmatique : "Breaking news, soon more..." ("Grosse information, bientôt plus...").