Après être devenu le plus jeune joueur à signer un contrat professionnel au Club Bruges et le plus jeune buteur en D1B, le Namurois Mathis Servais étonne encore par sa précocité. Formé à Molignée-Mettet jusqu’en U8 puis au Sporting Charleroi pendant quatre ans, il accompagne désormais l’équipe première en Ukraine pour ce match d’Europa League, vu les nombreuses absences dans les rangs brugeois.