Un grand club européen préparerait une offre de plus de 20 millions d'euros pour Noa Lang FC Bruges N. Ch. Malgré sa méforme actuelle, l'attaquant brugeois attire les convoitises. © Belga

Noa Lang devrait quitter le FC Bruges cet été. Cela semble être dans la logique des choses, même si le mercato réserve parfois des surprises. Moins régulier que la saison dernière, le Néerlandais de 22 ans pourrait tout de même rapporter un joli pactole à Bruges, qui avait payé son option d'achat 6 millions d'euros l'été dernier.



Alors que Leeds, Liverpool, Arsenal et Dortmund auraient un oeil sur lui, nos confrères de la Gazzetta dello Sport évoquent ce mercredi un nouvel acheteur potentiel pour l'Oranje: le Milan AC, qui préparerait même une offre de 20 millions d'euros, sans compter d'éventuels bonus.



Mais selon le Laatste Nieuws, cette belle offre ne suffirait pas. Bruges a laissé partir Odilon Kossounou à Leverkusen pour près de 30 millions d'euros au total et les dirigeants blauw en zwart veulent faire mieux avec Lang. D'autant plus que Jérémy Doku et Jonathan David avaient également rapporté le pactole à Anderlecht et Gand: respectivement 27 et 32 millions d'euros.



Le joueur, lui, se donne le temps d'étudier toutes les pistes.