Il y avait eu le strass du Real Madrid, les paillettes du Paris SG et la chaleur de Galatasaray l’an passé. Il y aura cette saison un méconnu de l’Est, un revenant de la Botte et des visages familiers venus d’à côté. Florent Malouda et Didier Drogba auraient pu offrir à Bruges un groupe de la mort comme, au choix, le H, mais les mains des deux anciens Blues ont placé le champion de Belgique dans le F.