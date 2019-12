Un édito d'Yves Taildeman.

Mbaye Diagne doit avoir ri dans sa barbe, samedi soir, quand Hans Vanaken a raté son penalty contre Mouscron.

Que Diagne ne jubile pas trop. Vanaken a marqué le but de la victoire et le sort de Diagne à Bruges est scellé. Le Sénégalais a été mis en non actif. Son aller-retour non annoncé (à ses propres frais) à Istanbul et son tweet se plaignant de son manque de temps de jeu sont les gouttes qui ont fait déborder le vase. Bruges a envie de lui payer un ticket simple pour Istanbul et de ne plus jamais le revoir. En attendant que Galatasaray reprenne son attaquant sénégalais, Bruges doit respecter son contrat.

(...)