Les Brugeois ont besoin de prendre au moins un point en plus que les Allemands de Leipzig, qui affrontent Manchester City, pour se qualifier pour l’Europa League. Un partage pourrait suffire… mais c’était déjà le cas il y a deux semaines, contre Leipzig. Les Blauw en Zwart ont beaucoup encaissé ces dernières rencontres, mais Philippe Clement conserve son système avec une défense à quatre. Le jeune Cisse Sandra est confirmé dans le onze de base aux côtés de Lang et De Ketelaere.



De son côté, le PSG est déjà assuré de terminer à la deuxième place du groupe A, qualificative pour le tour suivant de la C1. Malgré cela Pochettino ne peut pas se permettre une défaite à domicile, vu sa situation personnelle, et aligne sa meilleure équipe. Sergio Ramos est indisponible mais Messi, Mbappé, Verratti et Di Maria sont bien présents dans le onze de base.



Les compos :

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Diallo, Mendes, Gueye, Verratti, Wijnaldum, Di Maria, Mbappé, Messi

Club Bruges: Mignolet, Mata, Nsoki, Hendry, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, Sandra, Lang, De Ketelaere



Suivez PSG-FC Bruges en direct dès 18h45: