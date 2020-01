Yves Taildeman et Romain Van der Pluym

Paul Van Himst a été le premier à le faire en 1961 puis en 1962. Ce fut ensuite au tour de Wilfried Van Moer en 1969 et 1970. Depuis Jan Ceulemans en 1985 et 1986, plus personne n’est parvenu à égaler ces trois immenses légendes du football belge en remportant deux Souliers d’or consécutifs.

Cela fait plus de 30 ans qu’un vainqueur n’a pu étrenner son titre deux ans de suite. Hans Vanaken pourrait briser cette longue attente et entrer dans l’histoire. Il est l’un des deux candidats à sa propre succession.

L’occasion était unique d’interroger trois légendes du football belge sur leurs souvenirs de Souliers d’or (dix à eux trois) et sur leur haute estime pour Hans Vanaken.

