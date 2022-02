Il faut dire que depuis l’arrivée de Schreuder, il entre nettement moins dans le rectangle adverse, alors qu’il était souvent à la réception des centres, sous Philippe Clement.

"J’ai marqué assez vite, pour ouvrir le score. Cela fait évidemment plaisir, même si je ne me focalise pas trop sur mes statistiques. Avec le nouveau coach, les courses sont différentes, le système aussi", a-t-il commenté.

Le plus surprenant, c’est qu’il n’a en plus délivré qu’une seule passe décisive, alors que son équipe n’avait pas encore trouvé la faille sur phases arrêtées.

De bon augure pour la fin de la phase classique. Et notamment la réception de l’Antwerp, dimanche prochain. "On devra se montrer nettement plus dominant dans la possession et se créer davantage d’occasions pour s’imposer contre les Anversois. On vient d’enchaîner une deuxième victoire, on est dans une meilleure dynamique."