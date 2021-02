On apprenait hier que Stefano Denswil et Matej Mitrovic étaient les premiers à être testés positifs. Il semblerait que Charles De Ketelaere soit épargné et fera donc partie du voyage à Kiev.

Tous les infectés sont actuellement en quarantaine. C'est le staff du Club NXT, l'équipe espoirs des Blauw en Zwart qui accompagneront l'effectif professionnel en Ukraine.

Plus d'informations à venir...