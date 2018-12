Vanaken presque meilleur buteur

Hans Vanaken a inscrit contre l’Antwerp son 46e but pour le Club Bruges. Il devrait pouvoir devenir cette saison encore le meilleur buteur de l’effectif actuel du Club. Ce statut est détenu par Jelle Vossen avec 47 buts. Vormer en a inscrit 43, Wesley 31 et Dennis 17.

Daknam ? Un bon souvenir

Pour trois joueurs du Club - Dennis, Nakamba et Mechele -, le déplacement à Daknam, qui lançait la saison dernière, doit s’inscrire parmi les excellents souvenirs. Les deux premiers cités entamaient leur carrière brugeoise : le premier a inscrit ses deux premiers buts et le second allait entamer une campagne extrêmement probante. Quant à Mechele, il signait un fameux retour gagnant dans le club de son cœur.