Le Soulier d'Or a marqué un but controversé ce dimanche.

Même quand il n’étale pas son art du contrôle du ballon et sa science de la distribution avisée, même quand il n’est pas le dépositaire du jeu, Hans Vanaken peut poser sa griffe sur une rencontre. "Mercredi à Charleroi, j’étais malade. Je n’étais pas totalement rétabli aujourd’hui. En plus, j’ai commis une faute sur Buta, qui est tombé sur moi. Je me suis blessé à la main."

Le Soulier d’or le reconnaît : la réussite a souri au Club. "Cela compense le penalty non sifflé contre Eupen et le hors-jeu sifflé à Charleroi."

Vanaken a-t-il vraiment marqué contre l’Antwerp ? "Pour moi, le ballon avait franchi la ligne mais ce n’est que ma perception. Je comprends que les Anversois doutent. Ce serait une bonne chose si, comme en Angleterre, la technologie sur la ligne de but pouvait être appliquée dans notre championnat".