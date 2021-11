Cinquième condamnation pour Vincent Mannaert pour conduite en état d'ivresse. Mais cette fois, le directeur général de Bruges a fait pire. En novembre dernier, il a été impliqué dans un carambolage sur l'E40. Après avoir présenté ses excuses, il a pris la fuite, comme le relaye HLN.

Fin octobre, le tribunal de Gand a condamné Vincent Vannaert. Il était inculpé de conduite en état d'ivresse et de délit de fuite.

Vincent Mannaert a expliqué son délit de fuite de la sorte: "Je suis parti avec une autre personne impliquée, car une sixième voiture avait percuté les voitures et nous y avons risqué nos vies", révèlent encore nos confrères.

L'homme fort de Bruges doit désormais payer 8.000 euros d'amende et ne peut pas conduire pendant trois mois.

Mais cela n'a pas beaucoup aidé, aussi parce que Mannaert n'était pas pour la première fois devant un juge de police. Le verdict n'a donc pas été doux. Pour délit de fuite et conduite en état d'ébriété, il a été condamné à respectivement 3 200 et 4 800 euros d'amende et une interdiction de conduire oscillant entre 3 mois et 1 an. Il devra également passer des tests médicaux et psychologiques et repasser ses permis théorique et pratique. Quand il aura récupéré son permis, il devra installer dans sa voiture un dispositif empêchant sa voiture de démarrer s'il a consommé trop de boissons alcoolisées, et ce pour une durée de 3 ans.

Vincent Mannaert peut aller en appel de cette décision de justice.