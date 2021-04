Commencer les playoffs dans le rôle du chassé par le reste de la meute n’est pas toujours confortable. L’histoire l’a prouvé plusieurs fois chez nous. Mais c’est différent cette année. On se demande plus quand le Club sera champion que comment il pourrait être rattrapé.

Avec huit points d’avance dans un mini-championnat qui n’en distribuera, au mieux, que dix-huit, les Brugeois peuvent voir venir. Une sérénité qui transpire de l’interview accordée par Vincent Mannaert. "Je ne crois pas au scénario catastrophe", sourit le directeur général.

Pourquoi ?

"Parce que ça engendrerait un focus négatif et on ne veut pas ça. Nous avons une bonne équipe, un bon staff et nous avons fait une bonne saison. Nous avons confiance en une issue positive."