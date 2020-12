Hans Vanaken n’aurait pas dû entamer cette rencontre. "Notre Soulier d’or n’a pas demandé à souffler", explique Philippe Clement. "Mais je voulais le ménager. Il a tout joué jusqu’à présent. Il n’est pas possible d’être au top à tous les matchs."

L’indisposition subite de Vormer a contrarié les projets de l’entraîneur du Club : "Notre capitaine s’est plaint subitement de violents maux de ventre. Ruud a tenté de s’échauffer mais il souffrait trop. On l’a envoyé à l’hôpital pour un examen."

Celui-ci a été rassurant : Vormer peut prendre l’avion et s’aligner ce mardi.

L’entraîneur du Club a profité de l’occasion pour formuler une vive doléance : "Ne pas pouvoir opérer cinq changements, à l’inverse de tous nos adversaires, est un gros désavantage pour les clubs belges engagés dans les Coupes d’Europe."

Le Club se déplacera à Rome pour le match de sa saison empreint d’un sentiment positif : il a gagné en championnat. Il a su créer une brèche dans le mur trudonnaire, ce qu’il n’avait pas pu faire à Mouscron. Il a, surtout, réalisé une nouvelle clean sheet, la sixième de sa saison et la troisième de rang. Il en avait réussi dix la saison dernière à la même époque. "C’est important, une clean sheet, rappelle Simon Mignolet. Cela induit la sérénité dans l’équipe, qui peut se contenter d’une victoire par le plus petit écart, et cela insuffle la stabilité dans le vestiaire et dans le club."

Dopé par son succès contre le Zenit confirmé par sa victoire en championnat, le Club Bruges a tout à gagner en Italie et très peu à perdre. "On sent qu’on peut aller battre la Lazio, affirme Mats Rits. On a vécu de bons moments en Champions League, surtout dans les matchs en déplacement. On y a forgé de bons résultats."