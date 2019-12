Ruud Vormer a grimacé quand on lui a dit qu’il avait été élu homme du match. "J’ai vu de meilleurs joueurs que moi dans notre camp. Mais c’est aussi notre force : nous avons un groupe bien soudé."

Le capitaine de Bruges a livré une nouvelle grosse prestation avec un but et un assist qui viennent s’ajouter à sa ligne de stats.

Ce but est votre premier de la saison en Belgique…

"Cela faisait longtemps que je n’avais pas marqué. C’est un but important, hein. J’ai loupé une autre occasion mais je me suis dit que la suivante rentrerait. C’est comme ça qu’on réfléchit à 31 ans."

À quand le prochain ?

"Je ne sais pas si je continuerai à marquer. Mais je vais poursuivre sur ma lancée avec les assists. J’en ai encore un de plus (NdlR : son 14e en Coupe et Championnat) . Ce but est spécial. J’ouvre le score chez notre grand rival."

Où vous avez souvent eu du mal à gagner…

"Nous devions rapidement marquer car ce n’est jamais simple sur le terrain d’Anderlecht. Mais après une mi-temps, j’ai senti que ça irait. Je ne peux pas dire que c’était un match déséquilibré sur papier vu l’histoire et le fait qu’on jouait à l’extérieur."

Comment expliquez-vous cette victoire facile ?

"Il y a une différence de qualité et de mentalité. Nous sommes dans un bon flow. Nous ne devons pas nous croire arrivés. Mais nous jouons très bien et nous devons continuer. Face à Anderlecht, nous nous sommes créé beaucoup d’opportunités. J’ai l’impression que cela fonctionne bien."

Vous pouvez frapper fort en battant Gand ce week-end…

"C’est un match important. Nous serons prêts pour aller jouer ce gros match. Il faut se reposer. Je vais dire à mes équipiers de bien rester à la maison vendredi et samedi soir."