Après son coup franc victorieux contre Courtrai, il y a dix jours, Ruud Vormer avait couru 50 mètres pour fêter ce but en compagnie de Bas Dost. Après avoir connu la frustration du banc, il voulait profiter de cet instant de joie avec son compatriote, sans même regarder Philippe Clement. Tout sauf anodin.

Les deux Néerlandais ont rongé leur frein pendant quelques semaines. Ce samedi, c’était au tour de l’attaquant de jubiler et de digérer plusieurs rencontres passées avec les réservistes.

"Ce n’était clairement pas agréable, a reconnu Bas Dost, auteur des deux réalisations brugeoises au Stayen. Comment gérer une telle situation ? Je n’avais pas l’habitude de me retrouver aussi longtemps en dehors du onze de base. Je devais juste continuer à travailler." Tout comme Ruud Vormer, il est passé d’un statut de titulaire indiscutable à doublure, alors que Philippe Clement alignait le trio Lang-De Ketelaere-Sowah devant. D’autant plus difficile que lors de son arrivée à Bruges, il était considéré comme le messie. Le buteur tant recherché depuis des mois. Logique vu son rendement : cinq buts et une passe décisive lors des six premières journées de l’année 2021.