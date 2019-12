Encore huit rencontres après Noël puis la décennie sera définitivement fermée en Pro League. Dans quelques jours, le mercato ouvrira le bal des émotions des années 2020.

Mais, avant de se replonger dans ce mois de rumeurs, de bluff, d’espoirs et de gros sous, on s’est posé une question : quel fut le meilleur transfert d’un club belge entre 2010 et 2019 ?

Notre championnat a vu passer des dizaines de grands talents, arrivés inconnus et repartis en offrant un gros chèque à leur club. Pour ne citer que ceux du G5 (liste non exhaustive) : Acheampong, Mitrovic, Hanni, Diaby, Izquierdo, Diatta, Vainqueur, Trebel, Marin, Koulibaly, Kara, Milinkovic-Savic (le Genkois), Pozuelo, Kalu, David et Yaremchuk. Du beau linge.

(...)