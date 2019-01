Autre trophée, autre Brugeois couronné. Wesley Moraes a été élu espoir de l’année avec 143 points devant la surprise Alexis Saelemakers (Anderlecht - 97 points) et Sander Berge (Genk - 73 points).

Le Brésilien a reçu son trophée des mains de son ancien coach, Michel Preud’homme, et de Wilfried Van Moer (cinq Souliers d’or à eux deux). "Je tiens à remercier mes équipiers, le président, le coach et mes supporters", a indiqué le buteur après la remise du trophée. "Si je reste à Bruges ? J’ai parlé à mon manager la semaine passée et on a décidé que je restais à Bruges jusqu’en juin. La saison prochaine ? On verra bien." Sander Berge a également émis des réserves quant à son avenir. "Je rêve de jouer plus haut. Je vais prendre match par match et on verra ce qu’il va se passer…." Saelemakers, lui, est déjà concentré sur le match de dimanche à Gand. "La première partie de saison a été compliquée mais nous sommes capables de décrocher le titre", précisait le joueur du RSCA.