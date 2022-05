Le principal objectif a été rempli, mais le chemin pour y parvenir fut presque chaotique. D’autant plus que l’exercice semblait très prometteur, après un titre de champion confirmé et un mercato… XXL. Des arrivées pour plus de 30 millions d’euros, les prêts de Wesley, Persyn et Providence, ainsi que le contrat proposé à Izquierdo, sans compter les transferts définitifs de Sobol (3,5) et Lang (6) : la campagne de transferts du Club Bruges avait de quoi impressionner, l’été dernier.

En théorie, il y avait plusieurs gros coups, comme le fait de rapatrier en prêt son ancien pivot, Wesley, afin de l’associer à la nouvelle génération, De Ketelaere et Lang. De 2016 à 2019, il avait bonifié ses coéquipiers, comme Diaby ou Schrijvers, en attirant l’attention des défenses et en créant des espaces.

(...)