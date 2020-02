Il y a quatre mois, la rencontre entre Charleroi et Genk avait été l’une des plus émouvantes de sa carrière. Mais ce samedi, c’est depuis la télévision qu’il vivra le match retour, deux mois et demi après avoir été limogé par les champions de Belgique. Depuis lors, Felice Mazzù a eu le temps de prendre un peu de recul.

Felice, vous auriez dû faire du Mazzù dès votre arrivée à Genk ?

"Oui. J’aurais peut-être dû entrer avec mes idées. Mais en arrivant dans un club où tout fonctionne et où les joueurs avaient des automatismes, j’ai pensé que ce n’était pas la meilleure chose.

(...)