La direction avait en effet demandé en début de semaine du "changement" de la part de l'équipe. Malheureusement, Genk s'est incliné à domicile dans le choc face à La Gantoise (0-2).

Selon nos confrères du Het Laatste Nieuws, Felice Mazzù est de plus en plus proche de la porte de sortie. Les prochaines heures devraient permettre d'y voir plus clair quant à la décision de la direction genkoise.

Interrogé par Sporza après la rencontre, l'ex-coach de Charleroi a déclaré: "Si j'ai déjà parlé avec la direction? Non, pas encore. J'ai vu et lu tout ce qui a été dit ces derniers jours sur la situation. Mais jusqu'à présent, je n'ai encore reçu aucun signal de la direction. Nous verrons ce qu'il se passera dans les prochains jours. Ce n'est pas à moi de prendre ces décisions. Tant que je suis ici, je me donne à 100%. Si j'attends une mauvaise nouvelle? C'est possible... Ou pas possible. Si je suis serein? Oui car je sais que j'ai tout donné. Je comprends que la situation n'est pas facile pour le club. Nous attendons la suite."