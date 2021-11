Joris Kayembe : "On va travailler durant la trêve pour bien reprendre après la trêve. Ces buts nous ont fait mal. Ils ont bien joué les contre-attaques, ils ont été décisifs. C'est dur, mais on va se relever. On a gagné 3-0 la semaine passée contre Eupen, tout peut aller très vite. C'est un championnat difficile et l'Union joue vraiment bien. On doit continuer à travailler, on sait qu'on est une bonne équipe".

Marco Ilaimaharitra : "On doit maintenant réagir. L'Union a montré un bien meilleur visage en première mi-temps. On a essayé de revenir en deuxième période avec de meilleures. Ils ont été très efficaces On ne peut que s'excuser, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. C'est une très bonne équipe, bravo à eux. A nous maintenant de travailler et de bien revenir après la trêve".

Damien Marcq : "On est euphorique, mais il faut qu'on ne le reste que un ou deux jours, ça va vite dans le foot. On était bien en place, on sait qu'avec nos joueurs offensifs, on peut faire mal à tout moment. En deuxième mi-temps, c'était plus de la gestion, mais on l'a bien fait aussi. on a fait ce qu'il fallait, dans les intentions, les duels, tout. On doit continuer, on est premier et on doit profiter".

Dante Vanzeir : "C'est un rêve de gosse qui se réalise (sa première sélection chez les Diables Rouges). J'ai déjà envie d'être sur place, d'être dans ce groupe, le découvrir. Ma connection avec Undav, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas, on le ressent une fois qu'on monte sur le terrain".

Edward Still : "Dégouté clairement. On n'a pas été à la hauteur, il faut assumer. Je suis dégouté car on n'a pas été assez fort, on a pas joué assez juste. On a affronté une équipe en pleine bourre, remplie de qualités. C'est très difficile. On va réagir de manière aussi forte qu'on s'est fait taper aujourd'hui. On doit sortir d'ici la tête levée, on sait qu'on n'a pas été bon".

Felice Mazzu : "Ce sont deux publics extraordinaires qui veulent prendre du plaisir. Ils sont reconnaissants de tout ce qu'il s'est passé et ça me va droit au coeur. Concernant le match, je suis très content pour mon équipe, mon club. Mes joueurs ont fait une première période extraordinaire. On a été concret, on n'a rien laissé à Charleroi. On a réussi notre plan, à nous de continuer maintenant de cette manière. Pour la suite, on peut rêver, mais les rêves peuvent vite disparaitre. Il faut continuer le projet comme on l'a commencé. Il faut sécuriser notre place en d1A, une fois que ça sera fait, nous verrons bien. Cette division est très compliquée, il ne faut pas fanfaronner".