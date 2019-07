Genk, le champion en titre, a ouvert le championnat de Belgique de football 2019-2020 par une victoire sur Courtrai 2-1 (mi-temps: 0-1) vendredi en ouverture de la première journée de la Jupiler Pro League à la Luminus Arena.

Vainqueur la semaine dernière de la Supercoupe de Belgique contre Malines (3-0), les Limbourgeois se sont rassurés à la 76e minute par Ianis Hagi, 20 ans. Felice Mazzu, le nouvel entraîneur de Genk, a eu le nez fin, deux minutes plus tôt, en faisant monter sa nouvelle recrue roumaine à la place de Nygren l'autre buteur du jour.

C'est pourtant Courtrai, en effet, qui avait ouvert la marque par l'une de ses nouvelles recrues là aussi, Julien De Sart dès la 13e minute de jeu. Le jeune attaquant de Genk, Benjamin Nygren, 18 ans, avait réussi à égaliser à la 51e minute.

Les sept autres rencontres de cette première journée de la phase régulière se joueront samedi et dimanche.

Cercle Bruges/Standard, Saint-Trond/Mouscron, Zulte Waregem/FC Malines et Waasland-Beveren/Club Bruges sont au programme samedi. Dimanche, Anderlecht et Vincent Kompany reçoivent Ostende (14h30), Charleroi accueille La Gantoise (18h00) et Eupen défie l'Antwerp (20h00).