Le Conseil de sécurité n’ayant pas explicitement précisé que le football professionnel ne peut plus jouer en mai ou en juin (ni précisé de date de reprise), l’AG ne peut pas entériner la fin de la saison actuelle. Pour une questions de droits TV, principalement. Sans décision du gouvernement, le cas de force majeure prévu par la Pro League ne pourra pas être soulevé. Et la dernière tranche des droits TV (un peu moins de 20 millions €) devra être remboursée aux diffuseurs (Telenet et Proximus ont d’ailleurs précisé leur intention de revoir cet argent).

(...)