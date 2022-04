Personne n'a passé plus de temps sur un terrain de football que le défenseur gantois cette saison.

S'il dispute les sept dernières rencontres de La Gantoise (la finale et les six matchs de playoffs 2), les chances sont grandes de voir Michael Ngadeu succéder à Ruben Dias. Non pas dans l'axe de la défense de Manchester City, mais comme joueur de champ qui aura disputé le plus de minutes de jeu au cours de la saison.



(...)