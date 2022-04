Le milieu est incertain pour la finale de Coupe de ce lundi. En championnat, les Gantois prennent près de deux fois plus de points quand il est présent.

L'enjeu est gros. Vincent Kompany et Hein Vanhaezebrouck le savent mieux que quiconque. Raison pour laquelle les deux coachs font de leur mieux pour ne pas révéler les cartes qu'ils ont en main. D'un côté, au RSCA, des interrogations entourent Majeed Ashimeru, Sergio Gomez et Yari Verschaeren. Seront-ils opérationnels ? Côté gantois, la même question se pose pour Joseph Okumu et Vadis Odjidja.

Alors qu'Andreas Hanche-Olsen se tient prêt à éventuellement suppléer le défenseur kényan, Andrew Hjulsager pourrait peut-être profiter d'une potentielle absence du milieu belge. Si le Danois a des arguments aussi, La Gantoise n'est clairement pas la même équipe avec ou sans Odjidja.