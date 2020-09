KV Malines est le club que dirigeait jusqu'il y a peu Dieter Penninckx. Ce dernier a été arrêté le 11 septembre ainsi que son épouse, avec qui il a fondé le groupe de mode FNG (Brantano, CKS, Claudia Sträter, Fred et Ginger, etc.). Il a été arrêté le 11 septembre avec son épouse Anja Maes. Avec le troisième fondateur Manu Bracke, ils sont soupçonnés de faux et usage de faux, dépôt de faux comptes annuels, manipulations de cours de bourse, abus de biens sociaux et refus de coopérer avec la FSMA, l'autorité des marchés financiers.