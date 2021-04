Leur complicité est toujours bien là, un an et demi après avoir reçu un C4 le même jour à Lokeren. Glen De Boeck, comme T1, et Lorenzo Staelens, comme adjoint, avaient aussi bossé ensemble au Cercle, à Mouscron et à Courtrai mais c’est leur carrière de joueur qui leur revient spontanément quand ils se saluent. Et forcément, c’était lors d’un Topper. "Tu te souviens du match de 2002 ?, rigole De Boeck. J’avais reçu une rouge, Jestrovic aussi. Et Maertens également chez les Brugeois. Le match était parti totalement en vrille à cause du Topper d’avant, quand j’avais taclé sèchement Sandy Martens. Sollied avait dit qu’on mettait des gens en prison pour moins que ça dans les Balkans (sourire). L’atmosphère était chaude avant le coup d’envoi. De Bleeckere aurait dû arrêter ce match. Sa maison a été bombardée d’œufs les jours d’après."

Près de vingt ans plus tard, De Boeck attend une nouvelle proposition comme entraîneur. Staelens, lui, a pris du recul, en acceptant de devenir représentant commercial chez Carro-Bel, un entrepreneur à Ternat.





Qui va gagner dimanche ?

De Boeck : "Si Bruges est concentré, Anderlecht n’a aucune chance. Le Sporting a gagné 1-4 à Anvers mais ce n’était pas impressionnant non plus. J’ai lu que le jeu à l’anderlechtoise était de retour mais il ne faut pas exagérer non plus."

Staelens : "Le quoi ?"

De Boeck : "Ce qu’on appelle le beau football de la grande époque du Sporting. Anderlecht a juste battu un Antwerp où il y a pas mal de soucis. Il n’y avait qu’Haroun et Verstraete qui bougeaient, les autres attendaient. Refaelov n’aura pas de nouveau contrat et n’est plus très motivé, Lamkel Zé doit encore s’habiller dans un autre vestiaire que l’équipe…"